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11:36, 9 февраля 2024Силовые структуры

Стала известна причина пожара на севере Москвы

Следователи начали проверку по факту пожара на севере Москвы
СюжетПожар в Москве:

Фото: ГСУ СК России по г. Москве / ТАСС

Следователи начали проверку по факту пожара на крыше жилого многоквартирного дома на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Сейчас приоритетной версией о причинах возгорания считается нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Кроме того, стало известно, что во время проверки возможных поджигателей не выявили. В ближайшее время планируется провести дополнительный осмотр чердачного помещения и пострадавших от огня квартир.

В ночь на 9 февраля на севере столицы загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожар распространился на площади четыре тысячи квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти возможных и назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. Утром после пожара городские службы начали проводить восстановительные работы.

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