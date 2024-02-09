Тиктокерша обвинила Зейна Малика в принуждении к сексу втроем

Тиктокерша заявила, что Зейн Малик 40 раз предлагал ей секс втроем

Американская тиктокерша по имени Сэм Фишер обвинила британского певца и бывшего участника группы One Direction Зейна Малика в принуждении к сексу втроем. Об этом сообщает Page Six.

Блогерша рассказала, что познакомилась с исполнителем на платформе Tinder. На протяжении девяти месяцев они виделись и переписывались, а характер их отношений был «легким и непринужденным» до момента, пока Малик не узнал, что ранее Фишер состояла с отношениях с женщиной.

После этого артист предлагал тиктокерше групповой секс около 40 раз. В результате Фишер согласилась и даже нашла подходящую девушку, однако в последний момент решила отказаться от этой идеи, что привело Малика в ярость.

В комментариях к посту блогерши пользователи раскритиковали певца.

Летом прошлого года Малик впервые высказался об обвинениях в насилии над матерью Джиджи Хадид.

Ранее появление на церемонии вручения премии «Грэмми» исполнительницы Мелиссы Вивиан Джефферсон, известной как Lizzo, которую обвинили в домогательствах и дискриминации, раскритиковали.