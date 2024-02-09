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09:28, 9 февраля 2024Россия

Упавший в Карелии вертолет Ми-8 не удалось поднять со дна

78.ru: упавший в Карелии вертолет Ми-8 не удалось поднять со дна Онежского озера

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Карелии, не удалось поднять со дна Онежского озера. Об этом сообщил источник 78.ru.

По его информации, специалисты смогли осмотреть корпус упавшего в озеро вертолета, однако впоследствии страховочный механизм не выдержал, из-за чего Ми-8 сорвался и снова оказался на дне водоема.

В пятницу, 9 февраля, сотрудники экстренных служб снова попробуют поднять со дна вертолет. Других подробностей о ситуации с воздушным судном не приводится.

Вертолет Ми-8 МЧС России, следовавший по маршруту ПетрозаводскВытегра, пропал с радаров 4 февраля. На следующий день стало известно, что борт упал и ушел под воду Онежского озера. Найти воздушное судно смогли по сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа. На борту Ми-8 находились три человека. Один из них не выжил, судьба еще двоих до сих пор остается неизвестной.

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      Анастасия Шейкина
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