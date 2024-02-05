Тело первого погибшего члена экипажа Ми-8 подняли со дна Онежского озера

Водолазы подняли из Онежского озера тело первого погибшего члена экипажа Ми-8

Тело первого погибшего члена экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 подняли со дна Онежского озера в Карелии. Об этом сообщил Государственный комитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на странице в соцсети «ВКонтакте».

Водолазы подняли тело на поверхность в 21.16, оно было обнаружено внутри вертолета. Тела двоих членов экипажа пока не обнаружены.

Водолазы продолжат работу до полуночи. Они будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что около 15:00 по московскому времени на глубине 42 метра нашли сильно поврежденный корпус разбившегося вертолета. Работы на месте крушения продолжаются.

Вертолет Ми-8 МЧС России, следовавший по маршруту Петрозаводск — Вытегра, пропал вечером 4 февраля. В ходе поисков выяснилось, что борт ушел под воду в 11 километрах от берега Онежского озера в районе села Деревянное. Найти воздушное судно смогли по сигналу мобильного телефона одного из трех членов экипажа, судьба которых остается неизвестной.

На данный момент рассматриваются несколько версий крушения Ми-8, в том числе нарушение правил безопасности полетов, обледенение вертолета, ошибка пилотирования и техническая неисправность.