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16:29, 5 февраля 2024Россия

На дне Онежского озера обнаружили обломки разбившегося вертолета Ми-8

Глава Карелии Парфенчиков: на дне Онежского озера обнаружили фрагменты Ми-8

Кадр: СК РФ

На дне Онежского озера в Карелии обнаружили фрагменты разбившегося вертолета Ми-8 МЧС России. Об этом сообщил глава Республики Артур Парфенчиков в Telegram.

По его словам, около 15:00 по московскому времени на месте крушения начал работать подводный робот, который и нашел на глубине 42 метра сильно поврежденный корпус вертолета. Работы на месте крушения продолжаются.

Ранее также появилось видео с обломками Ми-8, разбросанными по покрытой льдом поверхности озера. На записи также запечатлен катер на воздушной подушке, задействованный в поисковых работах.

О пропаже вертолета Ми-8 МЧС России, летевшего по маршруту ПетрозаводскВытегра, стало известно вечером 4 февраля. В результате выяснилось, что борт ушел под воду в 11 километрах от берега водоема в районе села Деревянное. Найти его удалось благодаря сигналу, поступавшему с мобильного телефона одного из трех членов экипажа, судьба которых пока неизвестна.

В качестве приоритетной версии крушения Ми-8 в экстренных службах назвали нарушение правил безопасности полетов. Среди возможных причин авиакатастрофы также рассматривают обледенение вертолета, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

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      Константин Лысяков
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