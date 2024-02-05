На дне Онежского озера обнаружили обломки разбившегося вертолета Ми-8

Глава Карелии Парфенчиков: на дне Онежского озера обнаружили фрагменты Ми-8

На дне Онежского озера в Карелии обнаружили фрагменты разбившегося вертолета Ми-8 МЧС России. Об этом сообщил глава Республики Артур Парфенчиков в Telegram.

По его словам, около 15:00 по московскому времени на месте крушения начал работать подводный робот, который и нашел на глубине 42 метра сильно поврежденный корпус вертолета. Работы на месте крушения продолжаются.

Ранее также появилось видео с обломками Ми-8, разбросанными по покрытой льдом поверхности озера. На записи также запечатлен катер на воздушной подушке, задействованный в поисковых работах.

О пропаже вертолета Ми-8 МЧС России, летевшего по маршруту Петрозаводск — Вытегра, стало известно вечером 4 февраля. В результате выяснилось, что борт ушел под воду в 11 километрах от берега водоема в районе села Деревянное. Найти его удалось благодаря сигналу, поступавшему с мобильного телефона одного из трех членов экипажа, судьба которых пока неизвестна.

В качестве приоритетной версии крушения Ми-8 в экстренных службах назвали нарушение правил безопасности полетов. Среди возможных причин авиакатастрофы также рассматривают обледенение вертолета, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

