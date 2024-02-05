Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 5 февраля 2024Россия

Обломки ушедшего под лед Онежского озера вертолета Ми-8 сняли на видео

РЕН ТВ опубликовал видео с поисков разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

Появилось новое видео с поисков вертолета Ми-8 МЧС России, упавшего в Онежское озеро в Карелии. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На снятых кадрах видны обломки вертолета, оставшиеся на поверхности водоема после того, как сам борт ушел под воду. Части Ми-8 раскидало по льду озера. Также запечатлен катер на воздушной подушке, задействованный в поисковых работах.

Ранее фото с обломками Ми-8 также опубликовал глава Карелии Артур Парфенчиков. На снимке видно обломок вертолета, который застрял во льду. Помимо этого, в сети появился снимок с элементом фюзеляжа вертолета с расцветкой МЧС России.

Вечером 4 февраля Ми-8 МЧС России пропал над Онежским озером во время полета по маршруту ПетрозаводскВытегра. Борт ушел под воду в 11 километрах от берега водоема в районе села Деревянное. Найти его удалось благодаря сигналу, поступавшему с мобильного телефона одного из трех членов экипажа, судьба которых пока неизвестна.

На данный момент выдвинуто несколько версий крушения вертолета. В качестве приоритетной в экстренных службах назвали нарушение правил безопасности полетов. Среди других возможных причин катастрофы рассматривают обледенение борта, ошибка пилотирования и техническую неисправность.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Грузии перехватили 14 килограммов взрывчатки из Одессы. Груз направлялся в Россию

      В WADA высказались о количестве нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024

      Многодетная мать осталась на улице с детьми из-за беженца с Украины

      Владелец бара отреагировал на требование россиян после видео с сексом на стойке

      Товарооборот России и Бразилии рекордно вырос

      Описана квартира мечты московских зумеров

      Кличко прокомментировал возможную отставку Залужного

      В Кремле предупредили о защите Россией ее активов и интересов

      Раскрыты особенности Android 15

      Появилось видео с места столкновения грузовика Wildberries и КамАЗа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше