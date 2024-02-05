Обломки ушедшего под лед Онежского озера вертолета Ми-8 сняли на видео

РЕН ТВ опубликовал видео с поисков разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

Появилось новое видео с поисков вертолета Ми-8 МЧС России, упавшего в Онежское озеро в Карелии. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На снятых кадрах видны обломки вертолета, оставшиеся на поверхности водоема после того, как сам борт ушел под воду. Части Ми-8 раскидало по льду озера. Также запечатлен катер на воздушной подушке, задействованный в поисковых работах.

Ранее фото с обломками Ми-8 также опубликовал глава Карелии Артур Парфенчиков. На снимке видно обломок вертолета, который застрял во льду. Помимо этого, в сети появился снимок с элементом фюзеляжа вертолета с расцветкой МЧС России.

Вечером 4 февраля Ми-8 МЧС России пропал над Онежским озером во время полета по маршруту Петрозаводск — Вытегра. Борт ушел под воду в 11 километрах от берега водоема в районе села Деревянное. Найти его удалось благодаря сигналу, поступавшему с мобильного телефона одного из трех членов экипажа, судьба которых пока неизвестна.

На данный момент выдвинуто несколько версий крушения вертолета. В качестве приоритетной в экстренных службах назвали нарушение правил безопасности полетов. Среди других возможных причин катастрофы рассматривают обледенение борта, ошибка пилотирования и техническую неисправность.