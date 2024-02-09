В ЕС высказались об интервью Путина Карлсону

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила представитель европейской внешнеполитической службы Набила Массрали, сообщает РИА Новости.

«Мы не увидели ничего нового в интервью Путина», — высказалась она.

По словам Массрали, интервью российского лидера состояло из «старых ложных утверждений» и враждебных комментариев по отношению к Западу.

Она сожалеет, что социальная сеть X предоставила свою платформу для его трансляции.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что интервью Путина стало прорывом информационной блокады Запада. Он подчеркнул, что было необходимо, чтобы международная аудитория слышала другие голоса по поводу украинского конфликта.