В Европе назвали острым интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Евродепутат Вилимски заявил, что интервью Путина Карлсону стало еще более острым

Евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, высказался о беседе президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. В своем Telegram-канале политик заявил, что был заинтригован интервью, назвав его «острым».

«На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым», — написал Вилимски, сопроводив публикацию ссылкой на полную запись интервью.

Ранее в США указали, что Путин доминировал в разговоре с Карлсоном. Радиостанция NPR также предположила, что российский лидер хорошо изучил своего собеседника. На это, в том числе, указывает то, как президент «в отдельные моменты пытался подколоть Карлсона вопросами» про изучение журналистом истории или его безуспешные попытки подать документы на работу в ЦРУ.

Интервью продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России.