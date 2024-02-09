Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 9 февраля 2024Мир

В Европе назвали острым интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Евродепутат Вилимски заявил, что интервью Путина Карлсону стало еще более острым

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, высказался о беседе президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. В своем Telegram-канале политик заявил, что был заинтригован интервью, назвав его «острым».

«На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым», — написал Вилимски, сопроводив публикацию ссылкой на полную запись интервью.

Ранее в США указали, что Путин доминировал в разговоре с Карлсоном. Радиостанция NPR также предположила, что российский лидер хорошо изучил своего собеседника. На это, в том числе, указывает то, как президент «в отдельные моменты пытался подколоть Карлсона вопросами» про изучение журналистом истории или его безуспешные попытки подать документы на работу в ЦРУ.

Интервью продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чувство ненависти, презрения и омерзения». Медведев — о новом главкоме ВСУ по прозвищу Мясник

      В России начнут продавать самый тонкий смартфон в мире

      Глава Запорожской области прокомментировал слова Путина об уничтожении Украины

      В России высказались о влиянии интервью Путина на западные страны

      Турист откусил мужчине кончик носа во время драки в баре в Европе

      Из Windows удалят «Почту» и «Календарь»

      В Disney ответили на иск уволенной из «Мандалорца» актрисы

      В США назвали кандидата в президенты США от демократов вместо Байдена

      В Нижегородской области обезвредили беспилотник

      Калужский ЛВЗ «Кристалл» определил ценовой диапазон IPO

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше