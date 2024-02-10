«Байер» разгромил «Баварию» и продолжил лидировать в Бундеслиге

«Байер» победил «Баварию» со счетом 3:0 и продолжил лидировать в Бундеслиге

Леверкузенский «Байер» одержал разгромную победу над мюнхенской «Баварией» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились защитники Алехандро Гримальдо (50-я минута) и Жереми Фримпонг (пятая добавленная ко второму тайму минута). Также автогол на счету защитника мюнхенцев Йосипа Станишича.

Таким образом, после 21 матча Бундеслиги «Байер» продолжил лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Бавария» располагается на втором месте, имея в активе 50 очков.

В этом сезоне «Байер» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. На счету команды пять побед в чемпионате Германии.