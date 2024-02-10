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00:13, 10 февраля 2024Мир

Байден заявил о преступной халатности в отношении Украины

Байден назвал возмутительным неспособность Конгресса профинансировать Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Global Look Press

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это считает преступной халатностью в отношении Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Байден рассказал о своем обращении к Конгрессу на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности», — подчеркнул он. Он назвал возмутительным неспособность профинансировать Киев.

Шольц при этом заявил, что положение Украины без помощи США очень усложнится. Он добавил, что не видит капитуляцию Украины как один из возможных исходов конфликта Москвы и Киева.

7 февраля законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов не прошел голосование в Сенате.

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      Марина Совина
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