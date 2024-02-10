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14:33, 10 февраля 2024Бывший СССР

Названа причина смена главы украинского Генштаба

Полковник Матвийчук: смена главы украинского Генштаба связана с Сырским
Сергей Шаптала

Сергей Шаптала. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Смена главы украинского Генерального штаба связана с назначением новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Причины перестановок в украинской армии он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«[Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный ушел, команда Залужного должна быть распущена, ее боится [президент Украины Владимир] Зеленский. Это команда, которая имеет свое мнение и которая ему противостояла. Начальник Генерального штаба любой армии мира — это мозг, это тот человек, который думает. Тот начальник Генштаба, который был при Залужном, думает как Залужный. Нужен начальник Генштаба под Сырского, Сырский начал делать команду под себя», — объяснил он.

Будут ли какие-то изменения? Я очень сомневаюсь. Дело в том, что военачальники делают какую-то погоду и в армии, и на войне. Но в современной войне погоду делает экономика, наличие вооружений и хорошие финансы

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

9 февраля украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу. На его место он назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Также политик сообщил, что новый главнокомандующий ВСУ уже определил кандидатуры своих заместителей.

8 февраля глава республики отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.

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