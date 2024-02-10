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00:21, 10 февраля 2024Мир

Лавров предупредил о серьезных угрозах безопасности для России

Глава МИД Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров записал видеопоздравление по случаю Дня дипломатического работника. Его опубликовали на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что сейчас Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности. По его словам, работа дипломатов во время Великой Отечественной войны служит высоким эталоном сопричастности дипломатов судьбам всего народа.

«В условиях развязанной коллективным Западом гибридной агрессии внешнеполитическая служба вносит свой вклад в дипломатическое сопровождение специальной военной операции и достижение ее целей», — отметил глава МИД России.

Ранее Лавров предупредил, что ни одна из стран мира не застрахована от «государственного бандитизма» стран Запада, и многие это осознают. «У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия», — отметил он.

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      Марина Совина
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