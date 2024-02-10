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20:51, 10 февраля 2024Спорт

Футболист показал фокус прямо во время матча

Футболист сборной Катара Афиф показал карточный фокус во время финала Кубка Азии

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Нападающий сборной Катара Акрам Афиф показал фокус прямо во время финального матча Кубка Азии 2024 года против национальной команды Иордании. Об этом сообщает «Чемпионат».

На 22-й минуте 27-летний футболист реализовал пенальти и вывел Катар вперед. Афиф отпраздновал забитый мяч, показав карточный фокус. Акрам достал колоду карт из гетр. Затем он показал свое изображение на карте, потряс карту, и изображение изменилось.

Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Афиф. У иорданцев единственный мяч забил Аль-Наймат. Таким образом, сборная Катара во второй раз в истории выиграла Кубок Азии.

С 2018 года Афиф выступает за катарский «Аль-Садд». Также он известен по игре за бельгийский «Эйпен».

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      Анастасия Борисова
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