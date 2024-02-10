Футболист показал фокус прямо во время матча

Футболист сборной Катара Афиф показал карточный фокус во время финала Кубка Азии

Нападающий сборной Катара Акрам Афиф показал фокус прямо во время финального матча Кубка Азии 2024 года против национальной команды Иордании. Об этом сообщает «Чемпионат».

На 22-й минуте 27-летний футболист реализовал пенальти и вывел Катар вперед. Афиф отпраздновал забитый мяч, показав карточный фокус. Акрам достал колоду карт из гетр. Затем он показал свое изображение на карте, потряс карту, и изображение изменилось.

Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Афиф. У иорданцев единственный мяч забил Аль-Наймат. Таким образом, сборная Катара во второй раз в истории выиграла Кубок Азии.

С 2018 года Афиф выступает за катарский «Аль-Садд». Также он известен по игре за бельгийский «Эйпен».