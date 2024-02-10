Глава Минобороны еще одной страны призвал готовиться к войне с Россией

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал готовиться к войне с Россий

Норвегия должна готовиться к войне с Россией, считает министр обороны страны Бьорн Арилд Грам. Его слова цитирует Iltalehti.

«Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту. Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства уверен, что Россия собирается отомстить за вступление Финляндии и Швеции в НАТО и нанести «ответный удар». К такому должны быть готовы новоиспеченные страны Североатлантического альянса, заявил он.

О возможности войны с Россией заявляли не только в Норвегии. Например, депутаты парламента Нидерландов Ян Патернотт и Анне-Марийке Подт обратились к министру обороны страны Кайсе Оллонгрен с вопросом о возможности военного конфликта с Россией. Помимо этого, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлину следует осознать опасность военного конфликта с Москвой. Министр призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью. Писториус также предположил, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет.