Херш высказался об интервью Путина Карлсону

Журналист Херш посмотрел интервью Путина Карлсону и не стал его комментировать

Автор расследования о подрыве российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Сеймур Херш ответил на вопросы журналистов об интервью репортера Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Херш заявил, что посмотрел интервью, однако не стал давать ему оценок, включая диалог Путина и Карлсона о подрыве газопроводов. «Я просто не комментирую. Что случилось, то случилось», — подчеркнул он.

Журналист отметил, что Карлсон интересуется диверсией на «Северных потоках». Он также прокомментировал решение Швеции прекратить свое расследование инцидента и подчеркнул, что эти действия «говорят сами за себя».

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.