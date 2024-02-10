Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:37, 10 февраля 2024Интернет и СМИ

Херш высказался об интервью Путина Карлсону

Журналист Херш посмотрел интервью Путина Карлсону и не стал его комментировать
Сюжет«Северный поток-2»:
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Автор расследования о подрыве российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Сеймур Херш ответил на вопросы журналистов об интервью репортера Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Херш заявил, что посмотрел интервью, однако не стал давать ему оценок, включая диалог Путина и Карлсона о подрыве газопроводов. «Я просто не комментирую. Что случилось, то случилось», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
«Америка ищет внешних врагов»Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
8 июля 2021
Байден рассказал о главных проблемах США Путин, сдерживание Китая и ядерные ракеты Северной Кореи — о чем президент говорил с журналистами
Байден рассказал о главных проблемах СШАПутин, сдерживание Китая и ядерные ракеты Северной Кореи — о чем президент говорил с журналистами
25 марта 2021

Журналист отметил, что Карлсон интересуется диверсией на «Северных потоках». Он также прокомментировал решение Швеции прекратить свое расследование инцидента и подчеркнул, что эти действия «говорят сами за себя».

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие». Маск согласился с мнением Путина об ошибке США

      В трех областях Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

      Зеленский обсудил в США поставки дальнобойных ракет ATACMS

      Херш высказался об интервью Путина Карлсону

      В Госдуме призвали Байдена дать интервью российскому журналисту

      На Украине оценили ситуацию на фронте словами «трещит по швам»

      Стало известно о подготовке украинских солдат спецназом США

      Российский военный рассказал о применении ВСУ сельскохозяйственных дронов

      Лавров предупредил о серьезных угрозах безопасности для России

      Байден заявил о преступной халатности в отношении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше