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14:56, 10 февраля 2024Спорт

Кокорина признали лучшим футболистом Кипра

Форварда «Ариса» Александра Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Форварда «Ариса» Александра Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года. Об этом сообщается в Tekegram-канале команды.

Российского нападающего выбрал Союз спортивных журналистов Кипра (ЕАК). Лучшей командой года стал «Арис».

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 20 матчей во всех турнирах. В его активе пять забитых мячей и две результативные передачи.

В январе 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября 2023 года стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.

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      Дарья Коршунова
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