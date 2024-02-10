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03:45, 10 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве под видом налоговой

Юрист Соловьев предупредил россиян о письмах мошенников под видом ФНС

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники стали действовать от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом он высказался в интервью агентству «Прайм».

Соловьев заявил, что мошенников под видом ФНС отправляют россиянам письма о якобы подозрительных транзакциях и активности. Таким образом они стремятся узнать как можно больше финансовых данных.

«Среди них кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки жулики предлагают обратиться к назначенному инспектору», — предупредил эксперт.

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      Марина Совина
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