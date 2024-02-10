На Украине заявили о бессмысленности смены главкома ВСУ

Соскин: ВСУ не смогут победить даже после смены военного руководства

Украинская армия не сможет победить даже после смены военного руководства. О бессмысленности кадровых перемен заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Нет возможности победить, реально нет. Более того, каждый день — это смерти людей», — заявил Соскин. По его мнению, украинскому руководству нужно как можно скорее начинать мирные переговоры, так как всякий позитив на передовой отсутствует.

Ранее 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом главкоме у ВСУ появится больше возможностей.

Смена главкома украинской армии произошла 8 февраля. Место Валерия Залужного занял Александр Сырский, который до этого руководил сухопутными силами.