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19:09, 10 февраля 2024Мир

Нетаньяху объяснил сжатые сроки завершения операции в Рафахе

Нетаньяху хочет быстро завершить операцию в Рафахе из-за международного давления

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил сжатые сроки завершения операции по ликвидации четырех батальонов радикального палестинского движения ХАМАС в Рафахе. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как стало известно журналистам издания, Нетаньяху на заседании военного руководства страны заявил, что хочет завершить операцию на юге сектора Газа до 10 марта, то есть до Рамадана, из-за международного давления. В 2024 году начало священного у мусульман месяца, по данным арабских астрономов, выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

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Ранее на том же заседании Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации более миллиона человек из города Рафах на юге сектора Газа. Премьер-министр Израиля заявил, что данная мера необходима, из-за надвигающейся угрозы наземного вторжения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По его словам, в Рафахе продолжают находиться четыре батальона Хамас, и операция по их уничтожению невозможна, пока в зоне боевых действий находятся мирные люди.

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      Алиса Дмитриева
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