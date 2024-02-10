Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:09, 10 февраля 2024Культура

Пригожин рассказал о состоянии вернувшегося в Россию Киркорова

Продюсер Пригожин заявил, что вернувшемуся в Россию Киркорову нелегко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл состояние поп-певца Филиппа Киркорова после возвращения в Россию из США. Его цитирует MK.RU.

Продюсер предположил, что артисту нелегко. «Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» — сказал он, подразумевая скандальную «голую вечеринку» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

Пригожин также объяснил присутствие Киркорова на мероприятии — он пришел на вечеринку после того, как Ивлеева снялась в его клипе. По словам продюсера, исполнитель является порядочным и обязательным человеком. «Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», — добавил медиаменеджер.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что не уважает Анастасию Ивлееву. По его мнению, участники «голой вечеринки» являются жертвами обстоятельств.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили по кафе под Харьковом. Украинские офицеры отмечали там назначение Сырского главкомом ВСУ

      После обнаружения взрывчатки на заводе в Петербурге возбудили уголовное дело

      В Греции произошли столкновения полиции и левых демонстрантов

      Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля на юге Газы

      Настасья Самбурская пожаловалась на вечное одиночество в День всех влюбленных

      Блогер назвал самое эффективное упражнение для сжигания жира

      В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины

      В российской школе на детей обрушился потолок

      Пригожин рассказал о состоянии вернувшегося в Россию Киркорова

      Новые автомобили Lada затопило на складе в Ростове-на-Дону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше