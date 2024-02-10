Пригожин рассказал о состоянии вернувшегося в Россию Киркорова

Продюсер Пригожин заявил, что вернувшемуся в Россию Киркорову нелегко

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл состояние поп-певца Филиппа Киркорова после возвращения в Россию из США. Его цитирует MK.RU.

Продюсер предположил, что артисту нелегко. «Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» — сказал он, подразумевая скандальную «голую вечеринку» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

Пригожин также объяснил присутствие Киркорова на мероприятии — он пришел на вечеринку после того, как Ивлеева снялась в его клипе. По словам продюсера, исполнитель является порядочным и обязательным человеком. «Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», — добавил медиаменеджер.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что не уважает Анастасию Ивлееву. По его мнению, участники «голой вечеринки» являются жертвами обстоятельств.