Российские бомбардировщики пролетели вблизи берегов Аляски

Минобороны сообщило, что российские Ту-95МС пролетели вблизи берегов Аляски

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет вблизи западных берегов Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, самолеты дальней авиации двигались в воздушном пространстве над нейтральными водами в соответствии с международными правилами.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ», — рассказали в министерстве. Продолжительность полета над водами Берингова моря составила более семи часов.

Ранее командование ПВО Северной Америки (NORAD) сообщало об обнаружении двух российских самолетов вблизи американских территориальных вод. При этом в Вашингтоне уточнили, что авиация не нарушала суверенного воздушного пространства США.