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05:18, 10 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве назвали цену мира для Украины

Политолог Карасев: Киеву придется пожертвовать прозападной ориентацией ради мира

Фото: Pixabay

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала Politeka назвал цену мира для Украины. По его словам, ради этого политикам придется пожертвовать прозападной ориентацией и отказаться от вступления в НАТО.

«Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — подчеркнул эксперт.

Карасев выразил мнение, что Киев не может одновременно рассчитывать и на сохранение государства, и на членство в Североатлантическом альянсе.

Политолог призвал украинских политиков вспомнить, что говорится в декларации о независимости от 1991 года. Там написано, что у республики внеблоковый, нейтральный статус, напомнил он.

Ранее генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что западные покровители мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией, продолжая поставки вооружения.

Аналогичной позиции придерживается замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат рассказал, что США и Европа не хотят слышать призывов России к урегулированию ситуации на Украине. Он назвал единственной целью политики западных государств нанесение Москве стратегического поражения.

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      Марина Совина
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