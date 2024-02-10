В Киеве назвали цену мира для Украины

Политолог Карасев: Киеву придется пожертвовать прозападной ориентацией ради мира

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала Politeka назвал цену мира для Украины. По его словам, ради этого политикам придется пожертвовать прозападной ориентацией и отказаться от вступления в НАТО.

«Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — подчеркнул эксперт.

Карасев выразил мнение, что Киев не может одновременно рассчитывать и на сохранение государства, и на членство в Североатлантическом альянсе.

Политолог призвал украинских политиков вспомнить, что говорится в декларации о независимости от 1991 года. Там написано, что у республики внеблоковый, нейтральный статус, напомнил он.

Ранее генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что западные покровители мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией, продолжая поставки вооружения.

Аналогичной позиции придерживается замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат рассказал, что США и Европа не хотят слышать призывов России к урегулированию ситуации на Украине. Он назвал единственной целью политики западных государств нанесение Москве стратегического поражения.

