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05:09, 10 февраля 2024Мир

В МИД назвали Украину обреченной на прислуживание колонией Запада

Замглавы МИД Галузин назвал Украину обреченной на прислуживание колонией Запада

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал Украину колонией Запада, обреченной на прислуживание. По его словам, страна может быть при необходимости принесена в жертву, передает ТАСС.

Он напомнил, что в апреле 2022 года, когда появилась перспектива мирного соглашения с Москвой, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и запретил украинскому президенту продолжать переговоры, приказав воевать до победного конца.

«По сути, Украине указали на ее место. Для англосаксов она — колония, и должна, если потребуется, погибнуть, обслуживая их интересы», — подчеркнул Галузин.

Дипломат добавил, что Запад не оставляет Киеву выбора, требуя сражаться до последнего украинца. Подобная ситуация может обернуться для республики катастрофой, заключил замглавы МИД.

Ранее Галузин рассказал, что США и Европа не хотят слышать призывов России к урегулированию ситуации на Украине. Он назвал единственной целью политики западных государств нанесение Москве стратегического поражения.

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      Марина Совина
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