Замглавы МИД Галузин назвал Украину обреченной на прислуживание колонией Запада

Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал Украину колонией Запада, обреченной на прислуживание. По его словам, страна может быть при необходимости принесена в жертву, передает ТАСС.

Он напомнил, что в апреле 2022 года, когда появилась перспектива мирного соглашения с Москвой, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и запретил украинскому президенту продолжать переговоры, приказав воевать до победного конца.

«По сути, Украине указали на ее место. Для англосаксов она — колония, и должна, если потребуется, погибнуть, обслуживая их интересы», — подчеркнул Галузин.

Дипломат добавил, что Запад не оставляет Киеву выбора, требуя сражаться до последнего украинца. Подобная ситуация может обернуться для республики катастрофой, заключил замглавы МИД.

Ранее Галузин рассказал, что США и Европа не хотят слышать призывов России к урегулированию ситуации на Украине. Он назвал единственной целью политики западных государств нанесение Москве стратегического поражения.