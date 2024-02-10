В МИД назвали Украину обреченной на прислуживание колонией Запада
Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал Украину колонией Запада, обреченной на прислуживание. По его словам, страна может быть при необходимости принесена в жертву, передает ТАСС.
Он напомнил, что в апреле 2022 года, когда появилась перспектива мирного соглашения с Москвой, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и запретил украинскому президенту продолжать переговоры, приказав воевать до победного конца.
«По сути, Украине указали на ее место. Для англосаксов она — колония, и должна, если потребуется, погибнуть, обслуживая их интересы», — подчеркнул Галузин.
Дипломат добавил, что Запад не оставляет Киеву выбора, требуя сражаться до последнего украинца. Подобная ситуация может обернуться для республики катастрофой, заключил замглавы МИД.
Ранее Галузин рассказал, что США и Европа не хотят слышать призывов России к урегулированию ситуации на Украине. Он назвал единственной целью политики западных государств нанесение Москве стратегического поражения.