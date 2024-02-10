В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

МИД: массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз для россиян не наблюдается

Массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз для россиян не наблюдается, об этом РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

По его словам, имеют место случаи отказов в выдаче виз, но по сложившейся практике консульские отделы не сообщают причины негативных решений. «Отмечу, однако, что консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают выдачу туристических виз россиянам», — сказал дипломат.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что охотнее дают шенгенские визы наиболее состоятельным туристам, которые могут подтвердить, что у них достаточно средств для проживания в стране.