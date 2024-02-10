Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:13, 11 февраля 2024Путешествия

В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

МИД: массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз для россиян не наблюдается

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз для россиян не наблюдается, об этом РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

По его словам, имеют место случаи отказов в выдаче виз, но по сложившейся практике консульские отделы не сообщают причины негативных решений. «Отмечу, однако, что консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают выдачу туристических виз россиянам», — сказал дипломат.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что охотнее дают шенгенские визы наиболее состоятельным туристам, которые могут подтвердить, что у них достаточно средств для проживания в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У Байдена увидели признаки старческого слабоумия. Что заставило врачей искать деменцию у президента США?

      Флаг России установили во взятом под контроль населенном пункте в ДНР

      Украинский журналист возмутился укреплениями ВСУ

      В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

      Стало известно о еще одном взрыве в Элисте

      Россиянам назвали выгодные зарубежные туристические направления в 2024 году

      Трамп призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе

      В Элисте после взрыва открыли пункт временного размещения

      Раскрыты подробности нового iPhone SE

      В США резко ответили Клинтон после слов об интервью Карлсона с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше