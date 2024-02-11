Экс-командующий объединенными силами ВСУ узнал о своей отставке из СМИ

Экс-командующий войсками ВСУ Наев заявил, что узнал об увольнении из СМИ

Бывший командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев сообщил, что узнал о своей отставке из средств массовой информации (СМИ). Об этом он написал в Telegram.

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Наева был опубликован 11 февраля.

Наев не стал комментировать факт своего увольнения. При этом он указал, что период его службы в ВСУ пришелся на «сложное время».

8 февраля Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. Отставке Залужного предшествовали слухи о его конфликте с Зеленским, также ее связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.