Опубликованы фото подрывника из Элисты

РЕН ТВ опубликовало фото мужчины, подорвавшего СВУ в Элисте

РЕН ТВ опубликовал фотографии мужчины, по данным издания, подорвавшего СВУ в Элисте. Снимки выложены в Telegram-канале издания.

Уточняется, что мужчина, устроивший взрыв, родился в 1995 году.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что подрывник подготовился к нападению заранее. Утверждается, что он сразу пришел в центр по оказанию психологической помощи со взрывчаткой, СВУ находилось в состоянии полной боевой готовности.

О взрыве в столице Калмыкии стало известно вечером 10 февраля. Мужчина активировал бомбу в центре медиации и образовательных услуг, расположенном на первом этаже жилого дома. По данным СК, злоумышленник, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Позже во время обыска в частном доме подозреваемого произошел второй взрыв.

Во время первого взрыва злоумышленник погиб, находившаяся рядом психолог и ее муж получили тяжелые травмы. В ходе второго взрыва были ранены трое сотрудников Росгвардии.