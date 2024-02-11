Касаткина проиграла сменившей российское гражданство теннисистке на турнире WTA

Теннисистка Касаткина проиграла Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA)-500 в Абу-Даби. Результаты доступны на сайте организаторов.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 4:6. Призовой фонд турнира составил более 87 тысяч долларов.

До 2018 года Рыбакина представляла сборную России. Спортсменка является победительницей одного турнира «Большого шлема», она выиграла Уимблдон-2022.

Летом 2022 года Рыбакина открестилась от влияния российской школы тенниса на ее карьеру. Казахстанская теннисистка заявила, что выступала за сборную России лишь на юниорском уровне, и обратила внимание на то, что переход во взрослую профессиональную карьеру крайне сложен.