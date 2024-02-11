МИД России заявил о возможной утрате скифского золота

МИД России не исключает, что скифское золото может быть утрачено

Нельзя исключать, что скифское золото из музеев Крыма, переданное Киеву, может быть утрачено, как это происходит с иконами Киево-Печерской лавры и предметами из украинских музеев. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, сообщает в воскресенье, 11 февраля, РИА Новости.

«Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба», — сказал дипломат.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны. При этом долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены.

Позже стало известно, что власти Крыма изучают вопрос о возможности подать иск против Украины по скифскому золоту в суды российской юрисдикции.