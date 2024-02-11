Однокурсник рассказал о прошлом Сырского и показал фото главкома в молодости

Однокурсник Сырского рассказал об учебе с будущим главкомом в военном училище

Однокурсник нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Андрей Валиков рассказал о прошлом генерала. Своими воспоминаниями он поделился с журналистами «Известий». Видеозапись общения с мужчиной опубликована в Telegram-канале издания.

Валиков учился вместе с Сырским. Полученную ими подготовку он оценил как серьезную. По словам мужчины, они с Сырским выпустились из училища в 1986-м году, пройдя торжественным маршем мимо мавзолея Ленина.

Валиков показал сделанную в те годы фотографию будущего главкома ВСУ. На ней Сырский запечатлен с однокурсником.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.

Ранее мать Сырского обратилась к молодым россиянам. На опубликованной видеозаписи женщина говорит: «Езжайте и защищайте Россию». В свою очередь, отец главкома заявил, что назначение сына не вызвало у него эмоций, отличных от эмоций других россиян.