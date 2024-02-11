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00:32, 11 февраля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевоей

Вайцеховская заявила о безнравственности Тутберидзе в деле фигуристки Валиевоей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналист Елена Вайцеховская в интервью YouTube-каналу Okko заявила о безнравственности российского тренера Этери Тутберидзе в допинг-деле фигуристки Камилы Валиевоей.

По мнению Вайцеховской, что Тутберидзе не должна была говорить, что не занималась подготовкой Валиевой. «Если тренер работает с детьми, то он обязан знать, что и по какой причине принимает тот, кто у него тренируется», — посчитала она.

31 января Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Кроме того, Тутберидзе выразила сомнения в том, что Валиеву кто-то защищал на слушаниях в CAS, и назвала вердикт суда худшим.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Спортсменка вместе с партнерами по сборной России будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022.

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      Анастасия Борисова
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