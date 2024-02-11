Премьер Венгрии заявил о слабости Евросоюза

Орбан: Евросоюз слишком слаб, чтобы Россия воспринимала его всерьез

Россия не относится к Евросоюзу (ЕС) серьезно из-за того, что он недостаточно силен. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Die Presse.

Он указал, что проблема заключается не в отсутствии доверия. «Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез. Это игра вокруг власти», — отметил политик.

Орбан считает, что ЕС должен продемонстрировать России готовность соблюдать интересы обеих сторон. Он также исключил вероятность нападения Москвы на страны НАТО, подчеркнув, что альянс гораздо сильнее ее. Поэтому Украина не дает Европе никакой дополнительной безопасности, добавил венгерский премьер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки ЕС ввести 13-й пакет антироссийских санкций. Он пояснил, что введенные ранее ограничения затронули уже едва ли не все отрасли российской промышленности и финансов, поэтому подготовить новый пакет санкций будет нелегко.