В России объяснили причины популярности интервью Путина Карлсону на Западе

Интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону мгновенно стало популярно среди западной аудитории. В нем главе РФ удалось донести правду о событиях, связанных с Украиной, рассказал сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в своем Telegram-канале.

«Наш президент, как мудрый правитель, открыто заявляет — наша страна не представляет угрозы для "коллективного Запада", и мы готовы к диалогу, но к диалогу на равных», — также отметил он.

По словам Исакова, «России удалось прорвать выстроенную против нее информационную блокаду и донести правду до мировой общественности».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин специально перед интервью собрал базу источников, чтобы аргументированно представить свой взгляд по украинской тематике.

Кроме того, Дмитрий Песков констатировал достижение главной цели интервью президента России американскому журналисту.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля.