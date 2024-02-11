Apple удалила из iOS важную функцию

9to5Mac: в iOS 17.4 из iPhone убрали поддержку веб-приложений

Компания Apple удалила поддержку веб-приложений из iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Ранее в iOS была доступна функция создания веб-приложений: пользователям разрешали добавлять на главный экран ярлыки на сайты, которые открывались как приложения — с поддержкой полноэкранного вида и уведомлениями. В новой версии ОС важная для пользователей iPhone функция была удалена.

После того как инженеры Apple убрали поддержку веб-приложений в iOS 17.4, ярлыки начали открываться не в полноэкранном режиме, а во встроенном браузере Safari, как обычные сайты. По словам журналистов издания, функция веб-приложений оказалась отключена как минимум для пользователей из стран Евросоюза (ЕС), что может быть связано со скорым появлением на iPhone альтернативных App Store магазинов.

Веб-приложениями пользовались владельцы iPhone из России. Таким образом потребители открывали сайты отечественных сервисов и компаний, приложения которых были удалены из App Store.

Ранее выяснилось, что iOS 17 распространяется среди пользователей iPhone медленнее, чем iOS 16. В начале февраля доля актуальной ОС составила 76 процентов, год назад iOS 16 имела долю 81 процент.