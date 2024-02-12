24-летний марафонец-рекордсмен разбился в автокатастрофе

24-летний обладатель мирового рекорда в марафоне Киптум погиб в автокатастрофе

Обладатель мирового рекорда в марафоне Келвин Киптум разбился в автокатастрофе. Об этом сообщает бывший премьер-министр Кении Раила Одинга в соцсети X.

«Вместе со своим тренером Киптум трагически ушел из жизни в результате несчастного случая сегодня ночью», — написал Одинга. Он выразил соболезнования близким 24-летнего спортсмена, назвав его настоящим героем.

По информации Nation, марафонец-рекордсмен и его тренер Джервейс Хакизимана попали в ДТП в регионе Кении Каптагат. Киптум не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в большое дерево.

Киптуму принадлежит мировой рекорд в марафоне — 2 часа 35 секунд. Кениец установил его на забеге в Чикаго в 2023 году. В том же году он одержал победу в Лондонском марафоне. Киптум был включен в сборную Кении для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.