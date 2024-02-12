Актер Никоненко оценил возвращение Киркорова в эфир после «голой вечеринки»

Актер Никоненко раскритиковал возвращение Киркорова на телеэкраны

Советский и российский актер, сценарист и народный артист РСФСР Сергей Никоненко оценил возвращение певца Филиппа Киркорова в эфир после «голой вечеринки». Его слова приводит MK.RU.

Никоненко заявил, что не следит за деятельностью артиста и не уважает его. «Если телевизор включу и его увижу, переключу на другую программу. Он такой неприличный человек, который способен ударить женщину, обидеть слабого», — заявил он.

Актер также назвал творчество поп-звезды самодеятельностью и «ресторанным пением». Единственным достойным появлением Киркорова на сцене Никоненко считает роль в мюзикле «Чикаго». «Мне приятно вспоминать встречи с баритоном Юрием Гуляевым, Муслимом Магомаевым… Вот это были певцы!» — заключил он.

Ранее стало известно, что авторы программы «Маска» на НТВ приняли решение не убирать Киркорова из эфира. Артист сменил имидж и появился на съемках в костюме с галстуком, заявив, что с эксцентричным образом покончено.