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19:37, 12 февраля 2024Спорт

Федерация хоккея России осудила отказ юниоров от наград на турнире в Белоруссии

Федерация хоккея осудила отказ российских юниоров от наград на Кубке будущего

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) осудила отказ юниорской сборной России (до 18 лет) от наград на международном турнире Кубок будущего в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

В федерации выразили озабоченность поведением спортсменов на турнире. Они заявили, что изучат обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы.

Юниорская сборная России отказалась от наград на Кубке будущего 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6 и должны были получить медали за второе место.

После этого сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.

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      Анастасия Борисова
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