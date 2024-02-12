Федерация хоккея России осудила отказ юниоров от наград на турнире в Белоруссии
Федерация хоккея России (ФХР) осудила отказ юниорской сборной России (до 18 лет) от наград на международном турнире Кубок будущего в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.
В федерации выразили озабоченность поведением спортсменов на турнире. Они заявили, что изучат обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы.
Юниорская сборная России отказалась от наград на Кубке будущего 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6 и должны были получить медали за второе место.
После этого сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.