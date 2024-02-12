Федерация хоккея России осудила отказ юниоров от наград на турнире в Белоруссии

Федерация хоккея осудила отказ российских юниоров от наград на Кубке будущего

Федерация хоккея России (ФХР) осудила отказ юниорской сборной России (до 18 лет) от наград на международном турнире Кубок будущего в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

В федерации выразили озабоченность поведением спортсменов на турнире. Они заявили, что изучат обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы.

Юниорская сборная России отказалась от наград на Кубке будущего 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6 и должны были получить медали за второе место.

После этого сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.