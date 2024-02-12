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16:15, 12 февраля 2024Путешествия

Финляндия захотела ограничить перемещение беженцев вблизи границы

МВД Финляндии захотело ограничить перемещение беженцев вблизи границы

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии захотело ввести ограничения для перемещения беженцев вблизи границы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ведомство уже представило соответствующий законопроект. В нем говорится, что лица, подавшие прошение о предоставлении убежища, должны находиться на границе или вблизи нее, пока заявка обрабатывается.

Ранее стало известно, что Финляндия продлит закрытие границы с Россией на два месяца — до 14 апреля. Предыдущее ограничение действовало до 11 февраля. Такая мера обоснована тем, что Россия якобы направляет просителей убежища к границе для оказания давления на Финляндию.

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      Зарина Дзагоева
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