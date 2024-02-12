Финляндия захотела ограничить перемещение беженцев вблизи границы

МВД Финляндии захотело ограничить перемещение беженцев вблизи границы

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии захотело ввести ограничения для перемещения беженцев вблизи границы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ведомство уже представило соответствующий законопроект. В нем говорится, что лица, подавшие прошение о предоставлении убежища, должны находиться на границе или вблизи нее, пока заявка обрабатывается.

Ранее стало известно, что Финляндия продлит закрытие границы с Россией на два месяца — до 14 апреля. Предыдущее ограничение действовало до 11 февраля. Такая мера обоснована тем, что Россия якобы направляет просителей убежища к границе для оказания давления на Финляндию.