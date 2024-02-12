Карлсону предрекли карьеру в политике после интервью с Путиным

Политолог Коньков назвал возможной политическую карьеру Такера Карлсона

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным может использовать сегодняшнюю популярность в достижении политических целей, предрек кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Нужно оценивать состоявшееся интервью Владимира Путина не только в контексте международных отношений и прямого диалога нашего президента с глобальной общественностью, но и в контексте тех интересов, которые преследует Карлсон и стоящие за ним и политические силы, и бизнес-игроки. Нельзя исключать политические задачи сугубо внутри американской политической жизни, которые они перед собой ставят с учетом раскрученности фигуры Карлсона», — отметил Коньков.

С учетом общественно-политической позиции, активности Карлсона на разного рода площадках и в контексте ставшего ключевым информационным событием взятого им у Путина интервью, он превращается в серьезную политическую фигуру, которая может использовать эту известность и для тех целей и задач, которые он перед собой ставит Александр Коньков политолог

По словам политолога, выборные перспективы американского журналиста исключать нельзя.

«Его карьера в политике, безусловно, возможна. Но он пока сам такого рода вещи не позиционировал. Поэтому без его собственных амбиций и целей рассуждать можно исключительно в абстрактном ключе», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Кремле опасались гонений на Карлсона со стороны Запада за интервью с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад становится все более непредсказуемым.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Утром оно стало доступно на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.