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20:32, 12 февраля 2024Мир

Карлсону предрекли карьеру в политике после интервью с Путиным

Политолог Коньков назвал возможной политическую карьеру Такера Карлсона
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон (в центре)

Такер Карлсон (в центре). Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным может использовать сегодняшнюю популярность в достижении политических целей, предрек кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Нужно оценивать состоявшееся интервью Владимира Путина не только в контексте международных отношений и прямого диалога нашего президента с глобальной общественностью, но и в контексте тех интересов, которые преследует Карлсон и стоящие за ним и политические силы, и бизнес-игроки. Нельзя исключать политические задачи сугубо внутри американской политической жизни, которые они перед собой ставят с учетом раскрученности фигуры Карлсона», — отметил Коньков.

С учетом общественно-политической позиции, активности Карлсона на разного рода площадках и в контексте ставшего ключевым информационным событием взятого им у Путина интервью, он превращается в серьезную политическую фигуру, которая может использовать эту известность и для тех целей и задач, которые он перед собой ставит

Александр Коньковполитолог

По словам политолога, выборные перспективы американского журналиста исключать нельзя.

«Его карьера в политике, безусловно, возможна. Но он пока сам такого рода вещи не позиционировал. Поэтому без его собственных амбиций и целей рассуждать можно исключительно в абстрактном ключе», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Кремле опасались гонений на Карлсона со стороны Запада за интервью с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад становится все более непредсказуемым.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Утром оно стало доступно на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

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      Варвара Кошечкина
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