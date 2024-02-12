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15:24, 12 февраля 2024Бывший СССР

На Украине высказали опасения из-за интервью Путина Такеру Карлсону

На Украине опасаются влияния интервью Путина на общественное мнение в США

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опасно для Украины, так как может оказать влияние на общественное мнение и политиков США. Переживаниями по этому поводу поделился советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает ТАСС.

«Прежде всего, не следует это интервью недооценивать. Оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», — сказал советник.

По словам Лещенко, он опасается, что если интервью Путина сможет сформировать соответствующее мнение у американских избирателей, то политикам придется к ним прислушаться. Он также считает, что интервью должно помочь Карлсону «пройти кастинг», чтобы претендовать на роль вице-президента, если на президентских выборах победит республиканец Дональд Трамп.

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вышло в ночь на 9 февраля по московскому времени. За первые сутки оно набрало более 100 миллионов просмотров в соцсети X.

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      Александр Курбатов
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