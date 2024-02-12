Среда обитания
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11:52, 12 февраля 2024Среда обитания

В российском городе многодетная вдова 20 лет жила в полуподвале

В Новосибирске многодетной вдове 20 лет не предоставляли жилье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Новосибирске вдова с пятью детьми 20 лет жила в полуподвале общежития. Жилье с достойными условиями проживания ей не выдавала администрация, передает местное издание НГС.

С 90-х женщина проживала в 15-метровой комнате на цокольном этаже четырехэтажной коммуналки. Эту жилплощадь от завода города получил ее дядя. В 2004 году он ушел из жизни, а в 2018 от рака крови и опухоли мозга — и супруг сибирячки. За 20 лет жизни в такой обстановке сын женщины заработал бронхиальную астму и дважды оказывался в реанимации.

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Лишить многодетную мать единственного жилья не позволил суд. Но и добиться улучшения жилищных условий после обращения в администрацию и к депутату заксобрания не удалось. В 2020 году сибирячка огласила проблему президенту. В мэрии, куда переадресовали вопрос, вдове ответили, что многодетные семьи не имеют права на предоставление жилья вне очереди. Позднее там отметили, что жительница не вставала в очередь на жилье по соцнайму. С 2023 года семью сняли с соцобслуживания, а повторно женщина так и не обратилась.

После потери кормильца трем несовершеннолетним детям назначили пособие в размере 12,8 тысячи рублей. В 2021 году семья переехала на первый этаж того же дома, сняв три комнаты за 5-6 тысяч рублей в месяц. В прежней комнате в полуподвале осталась повзрослевшая дочь с мужем.

Ранее в Москве многодетная семья была выселена из квартиры после конфликта с арендодателем и оказалась на лестничной площадке. Соцзащита пообещала оказать помощь в поиске жилья.

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      Виктория Клабукова
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