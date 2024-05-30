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15:22, 30 мая 2024Мир

Захарова заявила об ответе на случай разрешения ВСУ наносить удары по России

Захарова: РФ даст соразмерный ответ в случае разрешения ВСУ бить оружием Запада
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Москва даст соразмерный ответ на случай разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия будет давать соразмерный ответ и обеспечит безопасность на фоне призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия», — рассказала дипломат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia заявил, что удары ВСУ по военным объектам России оружием Запада ведут к эскалации конфликта, однако являются правом Киева на самооборону. Он также добавил, что для НАТО успех России в конфликте якобы будет большей эскалацией ситуации. По его словам, Запад должен нарастить помощь Киеву и предоставлять новые вооружения.

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      Максим Габриелян
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