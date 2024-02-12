У российских банков сократились запасы одной валюты

ЦБ: объем юаней на счетах российских банков за рубежом упал почти на четверть

В декабре 2023 года объемы юаней на корсчетах российских банков за рубежом упали почти на четверть (минус 2,3 миллиарда долларов или 25,7 процента). Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РБК.

Запасы китайской валюты сокращаются уже три месяца подряд. Максимальный уровень был достигнут в феврале 2023-го (14,1 миллиарда долларов). На 1 января 2024-го банки держали на корреспондентских счетах вне России китайской валюты на сумму 6,8 миллиарда долларов. Это минимальный объем с июня 2022 года (на тот момент запасы юаней составляли 5,9 миллиарда долларов).

За месяц объемы валюты на долларовых корреспондентских счетах за границей уменьшились на 11,7 процента, или на 2 миллиарда долларов. Запасы на счетах в евро не изменились, а на счетах в иных валютах недружественных стран выросли на 9,9 процента, до 0,9 миллиарда долларов.

По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, остатки на корреспондентских счетах в юанях в банках-нерезидентах сокращаются из-за активной выдачи юаневых кредитов в России. В декабре он вырос с 39 до 46 миллиардов долларов, а объем юаневых депозитов увеличился менее чем на 2 миллиарда долларов в долларовом выражении.

«Очевидно, банки "переворачивали" часть кредитного портфеля из "токсичных" валют в юань и частично выдавали новые ссуды в юанях. По всей видимости, банки не могут привлечь достаточный объем юаней на пассивной стороне и вынуждены использовать для кредитования тот запас ликвидности, который держали на корсчетах», — объяснил он.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, снижение объемов юаней у российских банков говорит об ужесточении комплаенс-политики иностранных банков-контрагентов из-за угрозы вторичных санкций.

«Такой сценарий влечет сокращение объемов внешней торговли определенными видами товаров, снижение транзакционной активности и, как следствие, сокращение остатков на корреспондентских счетах за рубежом. Такая ситуация может наблюдаться по корсчетам в китайских и турецких банках»., — добавил эксперт.

По итогам 2023 года юань опередил доллар и стал самой популярной иностранной валютой для сбережений. В прошлом году суммарный объем денежных средств в юанях на счетах компаний и граждан в российских банках достиг отметки в 68,7 миллиарда долларов. По этому показателю она стала лидером — в американской валюте в финансовых организациях хранились денежные средства в размере 64,7 миллиарда долларов, уточнили в Банке России.