Роспотребнадзор оценил вероятность завоза вируса «Аляскапокс» из США

Роспотребнадзор: риски завоза вируса «Аляскапокс» из США исключены

Риски завоза в Россию вируса «Аляскапокс» (Alaskapox virus, AKPV), который нашли на полуострове Кенай в США, исключены. Об этом, оценивая эпидситуацию, сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

«Вирус "Аляскапокс" в основном встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать домашние животные (кошки и собаки). На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку», — уточнили в федеральной службе.

Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу.

На Аляске 9 февраля первый в мире человек не смог выжить после заражения вирусом «Аляскапокс». Известно, что у американского пациента был ослаблен иммунитет в связи с лечением рака. Он жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.