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06:53, 12 февраля 2024Наука и техника

Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой. Что известно об «Аляскинской оспе»?

В США впервые умер человек от вируса Аляскапокс

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) на полуострове Кенай в США. О смерти мужчины департамент здравоохранения Аляски сообщил в пятницу, 9 февраля.

Отмечается, что у американца был ослаблен иммунитет в связи с лечением рака. Он жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.

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Вирус AKPV впервые обнаружили в 2015 году

Вирус Аляскапокс был обнаружен в штате в 2015 году, его симптомы схожи с признаками заболевания оспой. Заражения «Аляскинской оспой» подтверждены только у шести человек, все они были зафиксированы в районе города Фэрбенкса в центре Аляске. Все инфицирования произошли в результате контакта с животными.

По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирусом в первую очередь заражаются животные. Она ожидает, что случаи инфицирования AKPV будут редкими и летальные исходы среди людей с ослабленным иммунитетом от него маловероятны. Эксперт полагает, что вирус, скорее всего, передается при прямом контакте с инфицированным животным. При этом Роджерс подчеркнула, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

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Эпидемиологи не знают о путях заражения людей

Местные власти проверили на наличие AKPV мелких млекопитающих, вирус обнаружили в основном у красных полевок и белок. Поскольку случаев заражения очень мало, эпидемиологи точно не знают, как люди могут заразиться «Аляскинской оспой».

При этом штамм AKPV, обнаруженный у мужчины на полуострове Кенай, отличается от штамма, обнаруженного у людей и животных во внутренних районах Аляски. Сотрудники департамента здравоохранения считают, что это может указывать на то, что вирус более широко распространен на Аляске, чем считалось ранее, и работают с Музеем Университета Аляски и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) над тестированием мелких млекопитающих на наличие AKPV за пределами центральных районах штата.

Доктор Бен Уэстли, специалист по инфекционным заболеваниям предупредил, что симптомами Аляскапокса могут быть сыпь и опухшие лимфатические узлы.

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В мире говорят о наступлении новой «болезни Х»

В январе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Давосского форума выступил с речью, посвященной вопросу Пандемического соглашения, которое он призвал заключить в целях лучшей подготовки с «болезнью X».

При этом он прояснил настоящее значение данного термина, подчеркнув, что речь не идет о каком-либо конкретном заболевании: «Болезнь X — это обозначение любой неизвестной болезни. Мы используем его с 2018 года».

В Роспотребнадзоре также сообщили, что речь в заявлении ВОЗ шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года.

Глава ведомства Анна Попова добавила, что обсуждение на ВЭФ так называемой «болезни Х» является обычной рутинной работой экспертов. Она объяснила, что специалистам необходимо просчитать все возможные сценарии при любом вирусе. Попова подчеркнула, что термину «болезнь Х» уже много лет, и никто не знает характеризующих ее свойств и параметров.

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      Марина Совина
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