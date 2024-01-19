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12:24, 19 января 2024Интернет и СМИ

В России отреагировали на сообщения о новой смертельной пандемии

Роспотребнадзор опроверг данные о новой пандемии, вызванной «болезнью X»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В соцсетях и мессенджерах в среду, 17 января, начали распространяться сообщения о том, что в мире объявлена новая смертельная эпидемия. В Роспотребнадзоре впоследствии отреагировали на данную информацию и опровергли ее.

Один из подобных постов был опубликован в «Одноклассниках». В материалах утверждалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о начале мировой эпидемии, вызванной «болезнью X».

В данном контексте также упоминались сведения о том, что в Китае якобы возник новый опасный коронавирус. Подчеркивалось, что он обладает «100-процентной смертностью» и от него нет вакцины.

В действительности речь Гебрейесуса на заседании Давосского форума была преимущественно посвящена вопросу Пандемического соглашения, которое он призывает заключить в целях лучшей подготовки с «болезнью X». Он также прояснил настоящее значение данного термина, подчеркнув, что речь не идет о каком-либо конкретном заболевании: «Болезнь X — это обозначение любой неизвестной болезни. Мы используем его с 2018 года». По мнению руководителя ВОЗ, крайний срок для вынесения решения государств-членов по соглашению — май 2024 года. «Ради наших детей и наших внуков я думаю, что мы должны обратить все, что узнали об этой пандемии, и подготовить мир к будущему. Потому что это общий глобальный интерес», — заключил спикер. Таким образом, Гебрейесус не заявлял о начале в мире новой смертельной эпидемии.

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В Роспотребнадзоре впоследствии также опровергли распространившиеся в сети утверждения. «Внимательное изучение высказываний, на которые ссылаются Telegram-каналы, показывает, что они интерпретированы некорректно. Речь в заявлении ВОЗ шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года», — говорится в сообщении службы. Там уточнили, что решение о разработке нового соглашения принималось в том числе с участием России на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения еще в декабре 2021 года.

Кроме того, в ведомстве ранее отметили, что данные о «болезни Х» имеют, возможно, экономические мотивы. Там предположили, что сейчас, когда закончилась пандемия COVID-19, ВОЗ пытается реформировать всю архитектуру здравоохранения. По этой причине специалисты заявляют и про опасные угрозы, тем самым призывая увеличить финансирование организации, что в свою очередь выгодно фармацевтическим компаниям. В заключение Роспотребнадзор подчеркнул, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х».

Наконец, глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что обсуждение на ВЭФ так называемой «болезни Х» является обычной рутинной работой экспертов. Она объяснила, что специалистам необходимо просчитать все возможные сценарии при любом вирусе. Попова подчеркнула, что термину «болезнь Х» уже много лет, и никто не знает характеризующих ее свойств и параметров.

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Ранее в сети уже распространялись сведения о том, что в 2024 году ВОЗ якобы планирует начать новую пандемию. Организация действительно сообщала об угрозе новой смертельной пандемии, но это было лишь своеобразным предупреждением. «Угроза появления другого варианта [COVID], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — отметил в мае прошлого года Гебрейесус. Уже тогда он призывал весь мир быть готовым в будущем дать угрозе коллективный отпор.

Сообщения о том, что ВОЗ заявила о новой смертельной эпидемии, не получили широкого распространения в СМИ. Российские издания публиковали лишь опровержение указанных сведений и официальные данные Роспотребнадзора, в их числе оказались РБК, ТАСС, «Интерфакс», «Коммерсантъ», MK.RU, РИА Новости.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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