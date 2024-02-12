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03:22, 12 февраля 2024Наука и техника

Первый в мире человек умер от нового вируса

Alaska Public Media: первый в мире человек умер от нового вируса Alaskapox в США

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) на полуострове Кенай в США. Об этом пишет Alaska Public Media со ссылкой на департамент здравоохранения Аляски.

О смерти мужчины с ослабленным иммунитетом из-за лечения рака ведомство сообщило в пятницу, 9 февраля. Он жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.

Вирус Аляскапокс был обнаружен в штате в 2015 году, его симптомы схожи с признаками заболевания оспой. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирусом в первую очередь заражаются животные. Она ожидает, что случаи инфицирования AKPV будут редкими и смерти людей с ослабленным иммунитетом от него маловероятны. При этом Роджерс подчеркнула, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

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Заражения «Аляскинской оспой» подтверждены только у шести человек, все они были зафиксированы в районе Фэрбенкса. Все они произошли в результате контакта с животными. На наличие AKPV проверили мелких млекопитающих, его обнаружили в основном у красных полевок и белок. Поскольку случаев заражения очень мало, эпидемиологи не знают точно, как люди могут заразиться вирусом. Роджерс полагает, что вирус, скорее всего, передается при прямом контакте с инфицированным животным.

Ранее сообщалось, что у волка, напавшего на четырех человек в Курганской области, заподозрили зомби-вирус. Зомби-вирус впервые был обнаружен в американском штате Колорадо, инфекция получила свое название из-за потери ориентации у заболевших оленей. Этот вирус запускает разрушительные процессы в мозге.

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      Марина Совина
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