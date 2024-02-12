Сборная России по хоккею объяснила отказ от наград на турнире в Белоруссии

Сборная России по хоккею объяснила эмоциями отказ от наград на Кубке будущего

Юниорская сборная России (до 18 лет) по хоккею объяснила отказ от наград на международном турнире Кубок будущего в Минске. Об этом сообщает РБК.

Хоккеисты извинились за свой поступок, заявив, что находились в подавленном эмоциональном состоянии после ряда судейских решений в финальном матче. Спортсмены подчеркнули, что не хотели проявить неуважение к сопернику.

Юниорская сборная России отказалась от наград на Кубке будущего 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6 и должны были получить медали за второе место.

После этого сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.