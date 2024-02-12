Симоньян озвучила самые важные моменты в интервью Путина Карлсону

Симоньян назвала самые важные для РФ и Запада моменты в интервью Путина Карлсону

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила самые главные моменты для России и Запада в интервью президента РФ Владимира Путина телеведущему Такеру Карлсону. Об этом журналист рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Самым долгожданным и самым главным, как я считаю, для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что "нас победить на поле боя невозможно"», — отметила Симоньян.

Она также назвала важные моменты в интервью, которые ждала «вменяемая часть» западной аудитории. По мнению Симоньян, для таких зрителей было важно, что Россия не собирается «нападать ни на какую Европу». Главред отметила, что у Москвы «нет интересов ни в Латвии, ни в Польше».

«Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее», — подытожила Маргарита Симоньян.

Ранее журналист заявила, что многие жители США, посмотрев интервью Путина журналисту Карлсону, поняли, что им врали про происходящее на Украине. Симоньян заявила, что чаще всего американцы писали «Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине».

Кроме этого, главред заявила, что интервью уже набрало около миллиарда просмотров.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки пост Карлсона набрал более ста миллионов просмотров.