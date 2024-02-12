Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:37, 12 февраля 2024Наука и техника

ULA рассказала о пережитом без РД-180 кризисе

Глава ULA Бруно: без двигателей РД-180 американская компания пережила кризис

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Компания United Launch Alliance (ULA), лишившись доступа к российским двигателям РД-180 для ракеты Atlas 5 и столкнувшись с конкуренцией со стороны SpaceX, пережила кризис, заявил на конференции SpaceCom генеральный директор альянса Тори Бруно. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам руководителя, ограничения на использование РД-180 стали появляться после присоединения Крыма к России, тогда как конкуренция со стороны SpaceX возникла после того, как компания Илона Маска получила доступ к запускам в интересах Пентагона, где ранее ULA была монополистом. «Бизнес в такой ситуации может обанкротиться. На самом деле, с большинством это и происходит», — сказал глава компании.

Бруно заявил, что придя в 2014 году в ULA, он предпринял ряд мер, позволивших сохранить компанию. «План заключался в том, что мы сокращаем издержки и становимся конкурентоспособными, после чего начинаем расти», — заявил руководитель.

Материалы по теме:
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

По его словам, увольнение трети сотрудников ULA и перенаправление средств на разработку ракеты Vulcan Centaur — замены Atlas 5 — позволили получить контракты от Пентагона и, следовательно, избежать банкротства.

Первый запуск Vulcan Бруно назвал идеальным.

Ракета Vulcan Centaur с модулем Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января. Спускаемый модуль Peregrine вместо мягкой посадки на поверхность Луны сгорел в земной атмосфере через 10 суток.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США заявила о готовности исполнять обязанности Байдена

      Блогерша показала неожиданную находку из секонд-хенда и вызвала споры в сети

      Сын Высоцкого раскрыл вероятное отношение отца к СВО

      ULA рассказала о пережитом без РД-180 кризисе

      Агроном назвал главные правила выращивания рассады перцев и баклажанов

      Критиковавший Папу Римского Милей попытался искупить вину сладостями

      ФСБ задержала украинского агента за поджог электроподстанции в Туле

      Экс-координатора «Голоса» задержали за непристойные просьбы к девочке

      Грузооборот российских портов упал

      Сильвестр Сталлоне раскрыл свою неожиданную связь с фильмом «Барби»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше