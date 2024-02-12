В МИД заявили о медлительности ООН с запуском арбитража против США

Зампостпреда России при ООН Полянский: генсек ООН медлит с арбитражем против США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по неизвестным причинам медлит с запуском процедуры арбитража против США из-за невыдачи виз российским дипломатам. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что все условия для запуска ООН арбитража против США созданы, но Гутерриш по неизвестным причинам не инициировал процедуру. Он отметил, что у генсека ООН в распоряжении достаточно материалов, чтобы перейти к правовым действиям.

«Я думаю, что на этот вопрос может ответить только сам Антониу Гутерриш. Нам это тоже непонятно», — заявил зампостпреда России при ООН. Он отметил, что с такой инициативой может выйти только генсек организации. Дипломат подчеркнул, что это системная проблема, касающаяся и ряда других государств.

Ранее главный советник департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев сообщил об отказе США в визе главе делегации России для участия в сессии ООН. В участии было отказано специальному представителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову.